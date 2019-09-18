"Мальчик отстает в развитии": Юлия Меньшова разоткровенничалась о сыне

17 сентября Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет. Свой юбилей он предварил съемкой в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека". Режиссер откровенно рассказал о работе и личной жизни. Выступила на передаче и его дочь Юлия Меньшова. Она вспомнила: "Папа вечно был в командировках, мама в театре на репетициях. Я была не единственным ребенком с ключом на шее и обедом, который ждал на плите. Тогда все так жили. Родители велели делать уроки, потом ложиться спать, а сами уходили на весь день".
Наследница Владимира Меньшова рассказала, как регулярно получала советы от родителей по воспитанию своего сына Андрея, который появился на свет в 1997 году. "После рождения Андрея папа все время раздавал советы на опережение. Спрашивал, почему внук в полгода не ходит? Почему в восемь месяцев он еще не разговаривает? Когда я отвечала, что ему еще рано, папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", – откровенничала на шоу Юлия Меньшова.
Кстати, спустя шесть лет после рождения Андрея Юлия подарила отцу и внучку Таисию. Та является любимицей режиссера: он в ней буквально души не чает и старается уделять ей каждую свободную минуту. Однако Владимира Меньшова немного огорчает, что Тая пока не проявляет творческих наклонностей и в театральный вуз поступать не собирается.
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