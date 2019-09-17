Тимати умрет от зависти: татуированная Легкоступова поразила народ

"Ягода-малина нас к себе манила,/ Ягода-малина летом в гости звала..." Кто не знает этих строк хита Валентины Легкоступовой! Эта песня звучит уже более 20 лет, но не надоедает людям, да и прилично кормит артистку. Ее же звезда исполнила на фестивале "Бархатный сезон", который проводит сочинский гранд-отель "Жемчужина". Певица появилась там с огромной – во всю руку – татуировкой. Корреспондент "Дни.ру" рассмотрел рисунок в деталях.

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