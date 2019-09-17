Тимати умрет от зависти: татуированная Легкоступова поразила народ

"Картинка в этом виде появилась не сразу, – призналась певица "Дни.ру". – Я несколько раз добивала ее, совершенствовала. Финальным штрихом стала красная птица-феникс – символ возрождения, бессмертия, тепла и света".
"С домашними (у артистки двое детей. – Прим. ред.) не советовалась. Считаю себя достаточно взрослой, чтобы самой принимать решения, – улыбнулась Легкоступова. – Хочу набить еще одну картинку. Уже выбрала, но пока не решила, в каком месте делать".
Валентина находится в хорошей вокальной и физической форме, поэтому ее часто приглашают спеть на том или ином мероприятии. И даже несмотря на кризис, гонорар она не уменьшает.
"Цена с годами может только расти, как у хорошего вина и бриллиантов, – заверила исполнительница. – Хотя и не в деньгах счастье. Главное мое богатство – это родные. Я бабушка, у меня мамочка жива, есть две прекрасные внучки, дочка, сын. Что может быть дороже?"
По словам артистки, ее дочь Анетта в этом году окончила МГИМО. Музыкальная карьера ее не прельщает – по стопам знаменитой матери девушка не пошла. "Но на моей шее не сидит. У нее хороший муж, который обеспечивает всем", – заверила Легкоступова.
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