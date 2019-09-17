Поклонники перестали узнавать Яну Рудковскую

Звезда продемонстрировала идеальное лицо, но большинство ее фолловеров отметили, что Яна Рудковская на фото совершенно не похожа на себя. Некоторые даже не сразу признали в девушке на снимке супругу фигуриста Евгения Плющенко.
"Чет не похожа на себя", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) "Фотошоп освоен на пятерочку", "Хорошенькая, но не Яна!", "Кто это?", "Бенджамин Батон?", "Странное лицо", "Что с лицом, что с лицом – фильтры с лицом, но красиво", – высказались комментаторы. Примечательно, что Яна Рудковская явно хотела всех впечатлить своим "улучшенным" фото.
"Бесконечные съемки и работа , работа и съемки ... Скоро все узнаете, но смею Вас будет очень интересно!", – подписала снимок Яна Рудковская. Нашлись самые преданные поклонники, которым фото пришлось по душе – для них знаменитость прекрасна в любом виде, даже в сильно измененном.
Отметим, Яна Рудковская часто становится мишенью для хейтеров. Многие ругают продюсера за откровенные и якобы безвкусные наряды, а также излишнее желание жены Плющенко молодиться. Как правило, знаменитость резко реагирует на критику пользователей соцсети, не спуская злопыхателям нападок в свой адрес.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Происхождение