Харламов бурно отреагировал на вести об обобравшей его Асмус

На днях в некоторых изданиях опубликовали сообщения, о том, что жена юмориста истратила на отдых на Мальдивах кругленькую сумму. Якобы Кристина Асмус обобрала супруга до нитки.
"Желтые новости считают мои расходы, но указывают неточные цифры. Я решил все сам подсчитать и честно рассказать, сколько и на что я трачу", – бурно отреагировал на вести Гарик в Instagram.
Также Харламов опубликовал серию коллажей, в которых довел ситуацию до абсурда. Артист рассказал, как и куда тратит свои непомерные богатства.
Например, Гарик Харламов сообщил, что открыл ресторан быстрого питания на МКС и вложил в него 80 миллионов евро. Усыновил детеныша тюленя за 134 миллиона 523 рубля. Планирует создать собственные войска, на что уже выделил средства – 100 миллионов долларов. Также потратил шесть миллиардов долларов на покупку устройства, которое подает фисташковое мороженое сразу в мозг.
К слову, супруга юмориста – Кристина Асмус – на Мальдивах действительно отлично отдохнула. Звезда летала на курорт вместе с дочерью Анастасией. В своем микроблоге артистка частенько делилась снимками местных пейзажей и себя любимой.
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