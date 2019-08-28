Обнародованы данные о здоровье Джигарханяна после выписки

По словам Согомоняна, поводов для тревоги нет. Он отметил, что Народный артист СССР чувствует себя нормально.
"Все в штатном режиме, нормально, никаких нет поводов для беспокойства. В театр еще не приезжал, он планово еще должен показаться врачам, если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет", – цитирует помощника Армена Джигарханяна РИА Новости. Ранее он сообщал, что актер проходил плановое профилактическое лечение.
Напомним, здоровье знаменитости резко ухудшилось в октябре 2017 года: Армен Джигарханян попал в больницу. После скандального и болезненного развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской артист регулярно проходил лечение в клиниках и санаториях. В августе этого года он впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
Как писали "Дни.ру", Армена Джигарханяна выписали из больницы 20 августа, он находится дома. Ранее, 14 августа СМИ сообщили о том, что он был доставлен в реанимацию. Говорилось и о том, что 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установили кардиостимулятор последнего поколения. Позже эту информацию опровергли. По словам близких, актер приехал в больницу на плановую профилактику.
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