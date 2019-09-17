Дочери Владимира Машкова вынесли приговор

Накануне артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый пост. На снимке она предстала в новом образе: у звезды появилась челка.
"Долой стагнацию! Я за перемены! В любую сторону", – подписала снимок наследница кинорежиссера.
Многие фолловеры были очарованы неожиданными изменениями, сообщает Пятый канал. "Машуль, ты прям крутышка! Тебе очень здорово с этой стрижкой!", "Очень круто!", "Огненный образ", "Как же классно вам с такой стрижкой!" – писали восторженные фанаты.
"С этой стрижкой, с этим образом, ну, не тянете вы на мать двух дочек... Если только на совсем маленьких", – отметила поклонница.
Отметим, обеих девочек, Стефанию и Александру, актриса родила во втором браке. Их отцом стал музыкант и бизнесмен Александр Слободяник. Долгое время они всей семьей жили в Лос-Анджелесе. Но вскоре после рождения второй дочери супруги развелись.
Александра Мария уже имела опыт супружеской жизни за плечами. На протяжении четырех лет она была замужем за актером Артемом Семакиным. Но их брак треснул после того, как дочь легендарного актера узнала об измене со стороны мужа.
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