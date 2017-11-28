Дочь Владимира Машкова с семьей уехала в Америку

По информации некоторых СМИ, 32-летняя дочь Владимира Машкова Мария покинула Россию. Теперь актриса вместе с мужем и двумя дочками проживает в США.

Мария Машкова вместе с мужем Александром Слободяником и дочерьми Стефанией и Александрой променяла промозглую Москву на солнечный Лос-Анджелес. Актриса теперь живет в Америке и летает по всему миру на съемки, сообщает "Телепрограмма".

Говорят, именно супруг повлиял на Марию Машкову перебраться в Лос-Анджелес. Дело в том, что в 14 лет Александр Слободяник переехал жить с родителями в США, первые его музыкальные успехи случились именно там. Как пианист Александр выступал со знаменитыми дирижерами, оркестрами.

Слободяник окончил киноакадемию в Нью-Йорке, стал продюсером, участвовал в мультимедийных проектах. Кроме того, мужчина развил успешный бизнес – сеть магазинов музыкальных инструментов. Слободяник курсировал между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Москвой.

Мария и Александр поженились в декабре 2009 года. Говорят, актриса с головой окунулась в семейную жизнь. Она перестала посещать светские мероприятия и на какое-то время пропала из поля зрения зрителей. Ходили даже слухи, что это муж запретил молодой женщине работать, и Мария окончательно ушла со сцены, став примерной домохозяйкой.

Однако сейчас Машкова активно работает. К примеру, ради съемок она с дочками несколько месяцев прожила в Киеве. Мария часто снимается в России, а недавно вместе с отцом летала на съемки рекламы в Португалию.

Напомним, Мария Машкова является плодом любви известного российского актера Владимира Машкова и актрисы Елены Шевченко. Когда девочке было два года, ее родители расстались. Впрочем, Машков по мере возможностей участвовал в воспитании дочери.