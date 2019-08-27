Красавице-дочке Машкова поставили неутешительный диагноз

Девушка разместила в микроблоге фотографию, на которой держит в руке письмо. Оно пришло в театр ее отцу с пометкой "Лично в руки". Автор послания посчитала, что артистка морит себя голодом, и попыталась помочь.
Глядя на снимки в соцсети, Татьяна Константиновна решила, что у 34-летней Марии анорексия. Женщина предложила звезде свой план питания, снабдив его разнообразными рецептами традиционных блюд.
Автор письма запретила Машковой употреблять алкоголь, но разрешила "покуривать слегонца". Кроме того, актриса получила рекомендацию больше времени проводить дома и реже посещать тусовки. В заключение поклонница указала свой номер телефона.
Мария Машкова не оставила без внимания послание заботливой фанатки. Звезда остроумно ответила Татьяне Константиновне, попросив в следующий раз прислать более подробный рассказ о себе, если та претендует на роль "доброй мачехи".
В комментариях к публикации подписчики Марии Машковой поинтересовались, как отреагировал на письмо ее отец. По словам артистки, он прочитал ей послание с выражением и подписал конверт, пожелав беречь себя.
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