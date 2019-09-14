Раскрыта причина рака Заворотнюк

Разин говорит, что хотел попасть в больницу, где сейчас находится актриса, но его не пустили. Шоумен подтверждает, что анонимные сообщения о раке у Анастасии Заворотнюк правдивы. Более того, Андрей назвал возможную причину возникновения смертельно опасного заболевания у звезды сериала "Моя прекрасная няня".
"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", – вспоминает Андрей Разин.
Также, по мнению продюсера, не последнюю роль сыграл стресс из-за проблем с долгами по ипотеке. Анастасии Заворотнюк было вредно волноваться.
"Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя", цитирует Андрея Разина сайт "Комсомольская правда".
Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии. Накануне появилась информация о госпитализации Анастасии Заворотнюк в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивали состояние артистки как критическое. У звезды популярного сериала начался отек мозга, ее погрузили в медикаментозный сон. Сегодня, 14 сентября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало – поражена правая рука.
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