Стало известно о месте госпитализации Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностирован рак мозга на последней стадии, находится в частном медицинском центре в Мещанском районе столицы около станции метро "Проспект Мира". Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник Nation News.
Врачи ввели актрису в медикаментозную кому. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Родственники не комментируют ситуацию. Муж звезды Петр Чернышев отменил гастроли, напоминает "Царьград".
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