"Зачем давать обеты Богу?": пошлая выходка Собчак шокировала священников

Возмущение священнослужителей вызвал тот факт, что после свадьбы молодые прибыли в храм на обряд венчания. Пара исповедовалась и пообещала, что более не будет предаваться греховной жизни. Последнее новоиспеченные супруги сделали в письменном виде.
Впрочем, развратный перформанс на свадьбе не являлся для Собчак и Богомолова чем-то "недостойным". Девушка лихо "отожгла", но навлекла на себя гнев родителей мужа и духовенства.
Врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда прокомментировал ситуацию: "Не думал, что вернусь к этой теме – свадьбе Собчак и Богомолова. Конечно, тот перформанс, тот "свадебный танец", видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся".
По словам Легойды, священник, проводивший обряд, надеялся, что молодые действительно начнут "правильную" жизнь. Тем не менее эротическое выступление на собственном торжестве оказалось грехом.
Врио главы пресс-службы патриарха
выразил сожаление по поводу недостойного поведения Собчак, сообщает Life.
"Комсомольская правда" отмечает, что родители Богомолова тоже не оценили поступок невестки. Супружеская чета предпочла покинуть мероприятие, не дождавшись торта.
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