Храму грозит снос после венчания Собчак и Богомолова

Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак. Именно так считает Андрей Кураев.
Клирик боится, что теперь храму грозит снос. В пример он привел печальную судьбу одной церкви Нижнего Новгорода. Речь идет о венчании гей-пары в 2003 году, после которого здание храма сравняли с землей.
"Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?" – задался вопросом Кураев.
Священнослужитель считает, что патриарх Кирилл был "в курсе намеченного спектакля", так как настоятелем московского храма является его секретарь протопресвитер Владимир Диваков. "Жаль, красивый был храм", – отметил протодиакон.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со свадебного банкета теледивы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В кадре новобрачная показывает провокационный номер. Она танцует эротический танец в корсете и с подвязкой на ноге. Параллельно Ксения Собчак поет: "Войди в меня, войди в мои сны". Ролик вызвал неоднозначную реакцию у интернет-обывателей.
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