"Войди в меня": Собчак и Богомолов легли в кровать в присутствии гостей

Накануне теледива вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Свадьба была пышной. На мероприятие, которое позиционировалось как "семейное торжество", пригласили 300 человек.
Во время банкета гостей развлекали не только профессиональные артисты, но сами молодожены. Ксения Собчак спела для новоиспеченного мужа хит Ирины Аллегровой "Привет, Андрей". Режиссер, в свою очередь, исполнил для телеведущей песню группы "Мумий Тролль" "Молния", чем ее очень растрогал.
К слову, этим новобрачные не ограничились. Ксения Собчак устроила настоящий эротический перфоманс, станцевав в окружении полуголых балерин. Теледива, облаченная в коротенькие шортики черного цвета (больше похожие на трусы) и корсет на тонких лямках в тон, вращала бедрами, каталась по полу и демонстрировала неплохой шпагат.
"Войди в меня. Войди в мои сны", – пела Ксения Собчак, пока на экране за ее спиной растекалась раскаленная лава и горел огонь.
В конце номера на сцене появилась кровать, на которую Ксения Собчак легла вместе с мужем Константином Богомоловым. Новобрачные изобразили, как придаются плотским утехам. "Войди в нее", – звучал хор мужских голосов на фоне. Видео опубликовал "телеграм"-канал "Super".
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