Лариса Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд

Дочь Леля сфотографировала артистку с ведром попкорна в руках во время совместного похода в кинотеатр. Они решили не отставать от других звезд российского шоу-бизнеса и посмотреть нашумевший фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".
"Культпоход в кино! Тарантино 1 гений. Всем радости", – подписала пост звезда телеэкранов. Для выхода актриса выбрала черное платье-рубашку и открытые шлепанцы серебристого цвета с бантом.
Поклонники такой наряд явно не одобрили, сообщает "7Дней". "Забыла туфли надеть", " В халате и в домашних тапочках пришла", "Больничный прикид", – критиковали Ларису пользователи Сети.
Кроме того, в комментариях начались дискуссии о том, как ведущей удается так хорошо выглядеть в своем возрасте. Некоторые предположили, что звезда просто делает пластику раз в год.
"Ошибаетесь, два раза в год!", – язвительно ответила на это Лариса.
Подписчики продолжали "закидывать" актрису нелицеприятными высказываниями. Но нашлись и те, кто, наоборот, поддержал и кумира, и его образ. "Люди на заднем плане в шоке! Я представила себя на их месте. Мне кажется увидеть Вас, это круче любого Тарантино! Короче затмили собою фильм. Говорить теперь будут только о том, что видели Гузееву". Но, видимо это высказывание не успокоило звезду, и она удалила фото со своей страницы.
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