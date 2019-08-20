Ларису Гузееву ударили по самому дорогому

Ведущая программы "Давай поженимся" на Первом канале Лариса Гузеева попала в крайне неприятную ситуацию. Звезда стала жертвой хакеров.

Накануне Instagram-аккаунт актрисы взломали. Теперь там вместо ее снимков появилось изображение какого-то парня по имени Kerem Tanrikulu.

К слову, для Гузеевой эта социальная сеть очень важна. Она периодически использовала ее в рекламных целях. Кроме того, у нее было более 1,2 миллиона фолловеров. А это действительно огромная армия поклонников, которую никак нельзя потерять.

На помощь Ларисе поспешила ее дочь Ольга. Она опубликовала на своей странице пост в надежде найти людей, которые смогут решить проблему со взломом.

"Друзья, страницу моей матери взломали. Нужна помощь!" – призвала дочь телеведущей.

Скорее всего, хакеры хотят получить выкуп. В последнее время они стали часто практиковать такой способ вымогательства средств. Как сообщает "Экспресс газета", обычно хакеры после взлома страницы требуют от ее владельца некую сумму, чтобы вернуть ему возможность пользоваться своим аккаунтом.