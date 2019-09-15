"Еще одна дочь Киркорова": Стоцкая показала подросшую наследницу

В своем "Инстаграм" артистка опубликовала свежее фото дочки – двухлетней Веры. В комментариях разгорелась жаркая дискуссия по поводу внешности ребенка. Отмечалось, что Вера очень похожа на наследницу Киркорова – Аллу-Викторию.
Кто-то даже предположил, что артист тайный отец двухлетней малышки. "Еще одна дочь Киркорова , очень похожа на папу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.) ", "Блин, да что же это такое... Опять на Филиппа похожа. Ай да Солоха... ой... Филииипп😂", "На Филлипа похожa🙊", – пишут подписчики Анастасии Стоцкой.
Отметим, что разговоры о невероятной схожести детей Киркорова и Стоцкой уже набили оскомину. Не так давно народ сравнивал сыновей звезд.
Анастасия Стоцкая не раз говорила, что ее наследники похожи на своего отца – Александра. Так уж получилось, что муж артистки очень похож на поп-короля – этим она объяснила внешнее сходство детей.
"Мы сами поражаемся. Мы удивляется, как так, что они действительно так похожи. Удивительно. Но те, кто знает нас хорошо, они даже увидят, что мы с ним (с Киркоровым – прим.ред.) немножечко похожи. Есть что-то, сложно уловимое, но есть какое-то сходство",– говорила ранее Анастасия Стоцкая в программе "Секрет на миллион".
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