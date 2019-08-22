Семенович с потрохами сдала ненакрашенную Стоцкую

Анна Семенович, Анастасия Стоцкая, Оксана Федорова и многие другие звезды российского шоу-бизнеса стали гостями музыкального фестиваля в Геленджике. Семенович отправилась туда прямиком из Сочи, где выступала на подобном мероприятии.
Во время сборов в аэропорт экс-солистка группы "Блестящие" решила поснимать своих коллег. Оказалось, что хуже остальных подготовилась Анастасия Стоцкая, сообщает Paparazzi.ru. На снимках, сделанных Семенович, ее коллега без косметики выглядит невыспавшейся и не похожей на себя.
Как писали "Дни.ру", в июле ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони в пух и прах разнес образ, который Анастасия Стоцкая выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала Moda Topical. Шоумен отметил, что артистка переборщила с мейкапом. "Цвет теней слишком опасный – с ним любая станет похожа на больного кролика", - заявил Кадони.
Напомним, Анастасия Стоцкая замужем за ресторатором по имени Сергей. Супруги воспитывают восьмилетнего сына Александра и двухлетнюю дочь Веру. Исполнительница активно занимается собственной карьерой, однако в приоритете у нее семья.
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