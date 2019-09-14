"Папа уходил тяжело и долго": пронзительное интервью дочери Кобзона

Наталья Рапопорт-Кобзон – дочь Иосифа Кобзона – живет сегодня между Лондоном и Москвой. Но на несколько дней прилетела в Сочи, чтобы в рамках музыкального фестиваля "Бархатный сезон" побывать на вечере памяти своего знаменитого отца и поучаствовать в посадке оливкового дерева в его честь возле гранд-отеля "Жемчужина". Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".



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