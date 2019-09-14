"Оставьте все Настю в покое": родственники Заворотнюк отказываются от помощи

Многие не понимают, почему близкие не дают прессе информацию о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня". Более того, представители Анастасии Заворотнюк отрицают факт госпитализации.
Между тем член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что родственники знаменитости все делают правильно. Общественник считает, что Анастасию Заворотнюк и ее близких необходимо оставить в покое.
"Просто оставьте все Настю в покое. Если бы нужна была помощь, то я уверен, что уже был бы объявлен сбор средств родственниками. А если они отказываются говорить о ее болезни публично, значит сейчас не время это делать. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться. Мы и так за последнее время потеряли в расцвете лет Жанну Фриске и Юлию Началову. Настя, живи!" – прокомментировал ситуацию Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Напомним, накануне появилась информация о госпитализации Анастасии Заворотнюк в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивали состояние артистки как критическое. У знаменитости начался отек мозга, ее погрузили в искусственную кому. Сегодня, 14 сентября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало – поражена правая рука.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Ольга или Ксения?
Присоединение Донбасса к России
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Не перезвонил после свидания