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Разъездом Собчак и Богомолова на катафалке заинтересовались в ГИБДД

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Видео с участием свадебного кортежа ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова вызвало широкий общественный резонанс. Теперь появившимся в Сети материалом заинтересовалась и Госавтоинспекция.

"В настоящее время Госавтоинспекция Москвы изучает данное видео, распространенное в сети интернет", – сообщил источник ТАСС. Напомним, ранее в Интернете появилось видео с участием свадебного кортежа знаменитостей. Собчак и Богомолов отдали предпочтение катафалку. 

13 сентября 2019, 16:28

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