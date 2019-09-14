Бузовой достался свадебный букет Собчак

Влюбленных "обвенчали" прямо в студии программы. Церемонию вел шоумен Иван Ургант. Не обошлось без традиционного метания свадебного букета. Незамужних подружек Ксении Собчак предоставили редакторы проекта.
На съемочную площадку вынесли картонные фигуры звездных невест, которые так или иначе фигурировали в скандалах с разводами: Ольги Бузовой, Елены Степаненко, Ольги Серябкиной, Ирины Шейк, Натальи Поклонской, Леди Гаги. Компанию "девушкам" неожиданно для всех составила фигура певца Влада Соколовского.
"Мы не нашли Риты Дакоты и поставили вместо нее Влада Соколовского", – пошутил Иван Ургант.
Ксения Собчак встала спиной к "подружкам", хорошо размахнулась и бросила букет. Цветы сбили фигуру певицы Ольги Бузовой. Возможно, в скором времени вокалистка обретет долгожданное личное счастье. Отметим, не так давно Бузова снялась в шоу, где ей искали мужа. Кто знает, может Ольга уже нашла мужчину своей мечты.
Интересно, что этот выпуск "Вечернего Урганта" вышел в пятницу, 13-го сентября – день реального бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова. Запись шоу прошла еще в среду.
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