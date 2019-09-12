Филипп Киркоров умолял о прощении после гадких слов

Год назад Филипп Киркоров стал гостем на программе "Лига плохих шуток". Теперь стало известно, как на самом деле обстояла ситуация с конфликтом после выхода той передачи в Сеть.

Неожиданные подробности рассказал юморист Гарик Мартиросян. Ведь тогда он тоже попал попал под удар поп-короля.

Филипп Бедросович прочитал написанную Александром Гудковым для него шутку. В ней он спросил, что общего между простатой Мартиросяна и клипа "Цвет настроения синий".

Как оказалось, когда Киркоров увидел все шутки, он очень запереживал. Он волновался, что люди, про которых идет речь, могут обидеться на такой юмор.

Исполнителя убедили, что никаких проблем у него не будет. Сценаристы отговорили его звонить всем указанным звездам, в том числе и Мартиросяну. Хотя к Гарику Филипп выказывал особое уважение и переживал за него больше остальных.

После выхода программы в Сеть, конечно, музыканта атаковали. Многие знаменитости высказывали ему свое возмущение. До поп-короля тут же дошло, что и Мартиросян предупрежден о шутках не был, и тогда он сам позвонил юмористу.

Он рассказал Гарику, что это не его вина, все подстроил Гудков. Комик не сразу понял, что происходит и в лоб спросил Филиппа, о чем речь.

"Ты что, не в курсе? Это все Саша Гудков подстроил! Он меня подставил!", – лепетал Киркоров.

Юморист в полном смятении позвонил Александру. Тот прибежал и показал этот ролик. Только тогда Мартиросян включился в происходящее. Он от души посмеялся и, уж тем более, обиды на поп-короля не затаил.