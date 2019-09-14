Почему вновь замужняя Ксения Собчак скрывает свой живот

Как оказалось, новоиспеченную супругу режиссера Константина Богомолова пригласили в качестве ведущей программы "Пусть говорят". По словам блогера, Ксения начала вести переговоры с "Первым каналом" еще месяц назад.
"Для ведущей публичного дома – это пик карьеры! Но вот ведь тонкость – беременную ее бы никто не взял", – отметила Миро.
Лена объяснила, что работа в "Пусть говорят" подразумевает напряженный график. Соответственно, беременной женщине с ним справиться почти невозможно.
"Естественно, что если бы руководство телеканала знало, что соискатель Ксения в положении, ей бы попросту отказали и нашли бы туда другую девку в помощь Борисову", – добавила блогер.
Миро обратила внимание на то, как умело Собчак скрывала живот во время церемонии бракосочетания. "На фотографиях, например, наклонялась вперед, чтобы пуза не было видно. На видео – ходит с ручками на животе. Держит букет, ковыряет пупок отекшими пальцами", – подчеркнула Лена.
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