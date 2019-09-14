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Почему вновь замужняя Ксения Собчак скрывает свой живот

Ксения Собчак. Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Слухи о беременности ведущей Ксении Собчак не дают покоя общественности. Скандальный блогер Лена Миро раскрыла неожиданные подробности, которые объясняют навязчивое желание звезды скрыть свое положение.
прочитано 1079 раз

Как оказалось, новоиспеченную супругу режиссера Константина Богомолова пригласили в качестве ведущей программы "Пусть говорят". По словам блогера, Ксения начала вести переговоры с "Первым каналом" еще месяц назад.

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"Для ведущей публичного дома – это пик карьеры! Но вот ведь тонкость – беременную ее бы никто не взял", – отметила Миро.

Лена объяснила, что работа в "Пусть говорят" подразумевает напряженный график. Соответственно, беременной женщине с ним справиться почти невозможно.

"Естественно, что если бы руководство телеканала знало, что соискатель Ксения в положении, ей бы попросту отказали и нашли бы туда другую девку в помощь Борисову", – добавила блогер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Миро обратила внимание на то, как умело Собчак скрывала живот во время церемонии бракосочетания. "На фотографиях, например, наклонялась вперед, чтобы пуза не было видно. На видео – ходит с ручками на животе. Держит букет, ковыряет пупок отекшими пальцами", – подчеркнула Лена.

14 сентября 2019, 06:28
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да - и во время исполнения эротического танца на сцене - умело прикрывала обнаженный живот руками))) Труппа Миро - это что-то!!
1

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