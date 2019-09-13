Волочкова проигнорировала свадьбу Собчак после странного предложения Богомолова

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отказалась приходить на свадьбу "заклятой" подруги – телеведущей Ксении Собчак. Балерина испугалась очередной провокации.

Танцовщица получила приглашение на бракосочетание от самой теледивы. За неделю до торжества Ксения Собчак сама позвонила Анастасии Волочковой.

Балерина была готова согласится, но ровно до того момента, пока журналистка не озвучила свою просьбу. Собчак предложила Волочковой станцевать на мероприятии.

"Настя, не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцем умирающего лебедя. У нас будет живой оркестр, это будет фееричное выступление!" – цитирует Ксению Анастасия.

Бывшая прима Большого театра засомневалась. Она попыталась уточнить, где именно будет проводиться торжество, однако телеведущая ей не ответила.

После с Волочковой связывался жених Собчак – режиссер Константин Богомолов, тоже со странным предложением. Он сказал, что выход Анастасии должен выглядеть смешно. Артистка опять спросила о локации свадьбы, но безуспешно – избранник телеведущей молчал, как партизан.

"И они пропали на три дня. Потом появляется организатор их свадьбы и предлагает обсудить мой танец. Я еще раз попросила уточнить место события, поскольку мне надо понимать, какое там покрытие на площадке, поскольку мне танцевать на пуантах...." – рассказала Волочкова.

Анастасия говорит, что долго думала – соглашаться или нет на предложение "заклятой" подруги. Но после того, как ее дочь Ариадна высказалась категорически против участия в этом представлении, балерина решила не появляться на свадьбе Собчак.

"Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведет себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потеряв собственную совесть. И эти инсинуации происходят на протяжении 20 лет нашего знакомства…" – говорит Анастасия Волочкова.

Балерина считает, что есть святые вещи, на которых пиариться грешно, шутить и превращать их в несмешную клоунаду непозволительно никому. Анастасия Волочкова считает, что недопустимо устраивать "псевдоженитьбы, псевдоболезни и псевдорождения детей". Пишет сайт "Комсомольская правда".