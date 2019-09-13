Яна Рудковская показала первый поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова

На своей личной странице в социальной сети Instagram супруга Евгения Плющенко опубликовала трогательный ролик. На записи запечатлен первый поцелуй молодоженов.
Ксения и Константин стоят на платформе ярко-красного цвета в свадебных нарядах. Вокруг них искрятся фейерверки. Все действие сопровождается классической музыкой и громким гулом гостей.
"Самый страстный поцелуй!", – отметила Рудковская.
Язвительные пользователи Сети не упустили возможности написать очередную гадость. "К чему вся эта показуха? Не понимаю... Один пиар...", "Меня сейчас вырвет!", "Я думала, это отец и дочь", "Два дебила – это сила", "Думаю, не в последний раз Собчак замуж выходит", – брызгали ядом злопыхатели.
"Честно, даже смотреть не хочется", – брезгливо высказалась подписчица.
Несмотря на критиков и завистников, многие все-таки порадовались за молодых и искренне пожелали им счастья. "Они подходят друг другу, и видно, что это любовь!", "Как же это чертовски мило!", "Так приятно смотреть", "Чувствуется любовь", – восторгались преданные фанаты.
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