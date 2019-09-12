Преобразившаяся Волочкова тает на глазах

Анастасия Волочкова в последнее время сильно изменилась. Скандально известная балерина теряет сознание и морит себя голодом, но радуется достигнутой стройности.

Анастасия Волочкова сильно похудела после того, как стала усиленно готовиться к новому своему спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". По ее словам, она тренировалась по восемь часов в день. В итоге, балерина сильно похудела. Постройневшую фигуру она демонстрировала поклонникам во время отдыха в Греции, куда отправилась вскоре после презентации.

И так мало чем питавшаяся Анастасия Волочкова после чудесного преображения и вовсе перестала нормально есть. Теперь ее меню составляют только обожаемые салатные листья, шпинат, суп том-ям, овощи и яйца.

"Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие!😊😉 Жить я люблю на позитиве и с радостью.🙏 Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик... Но такая легкость в теле! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Даже когда принимает гостей, балерина твердо держит диету. Так, она опубликовала фотографию, на которой предстала на фоне банки красной икры, элитного алкоголя и угощения. Анастасия Волочкова сообщила, что будет шашлык. Но не для нее. "Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей.🔥 Меня пытаются покормить..🙈 Я сегодня еще ничего не поела Красиво. Мои листья на столе!😂" – объявила балерина.

По всей видимости, состояние тающей на глазах артистки всерьез озаботило ее близких. Да и сама Анастасия Волочкова буквально на днях признавалась, что похудание не пошло на пользу ее организму. Так, на отдыхе она едва не упала в обморок от жары и голода. "Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости", – похвасталась Анастасия Волочкова.