Последняя стадия: у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга

Говорят, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается с каждой минутой. У актрисы начался отек мозга. рядом с ней неотлучно находится муж Петр Чернышев.

На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк развился отек мозга, утверждает телеграм-канал Mash. Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад. По всей видимости. речь идет о неоперабельной форме рака мозга.

Источник утверждает, что заболевание у артистки выявили больше года назад. Последнее время она лечилась в Европе, поэтому, вероятно, актриса пропала с радаров отечественных журналистов. Впрочем, в настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в Москве. В столичную клинику актрису доставили из польской больницы. Рядом с ней постоянно находится муж, фигурист Петр Чернышев.

Телеграм-канал Super дает еще подробности. Согласно их данным, врачи диагностировали у актрисы последнюю стадию опухоли мозга. Источники уточнили, что у нее рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.

Ходит много слухов о том, что могло стать причиной болезни 48-летней актрисы. Многие склоняются к версии об ЭКО. Якобы гормональная стимуляция нередко приводит к самым непредсказуемым, в том числе и печальным, последствиям. Однако, зная все риски, женщины буквально жертвуют собой и своим здоровьем, чтобы родить долгожданного малыша. По слухам, так и случилось с Анастасией Заворотнюк.

Впрочем, в Сети не верят в ЭКО актрисы. Якобы ребенка супругам выносила суррогатная мама. Поводом для подозрений послужили фотографии Анастасии и Петра, датированные августом прошлого года. По словам пары, дочь Мила появилась на свет в октябре. Однако в последний месяц лета, если верить снимкам, Анастасия Заворотнюк выглядит стройной, без намека на большой живот.