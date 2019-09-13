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Шоу-бизнес

Последняя стадия: у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Говорят, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается с каждой минутой. У актрисы начался отек мозга. рядом с ней неотлучно находится муж Петр Чернышев.
прочитано 12449 раз

На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк развился отек мозга, утверждает телеграм-канал Mash. Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад. По всей видимости. речь идет о неоперабельной форме рака мозга.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Источник утверждает, что заболевание у артистки выявили больше года назад. Последнее время она лечилась в Европе, поэтому, вероятно, актриса пропала с радаров отечественных журналистов. Впрочем, в настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в Москве. В столичную клинику актрису доставили из польской больницы. Рядом с ней постоянно находится муж, фигурист Петр Чернышев.

Телеграм-канал Super дает еще подробности. Согласно их данным, врачи диагностировали у актрисы последнюю стадию опухоли мозга. Источники уточнили, что у нее рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.

Ходит много слухов о том, что могло стать причиной болезни 48-летней актрисы. Многие склоняются к версии об ЭКО. Якобы гормональная стимуляция нередко приводит к самым непредсказуемым, в том числе и печальным, последствиям. Однако, зная все риски, женщины буквально жертвуют собой и своим здоровьем, чтобы родить долгожданного малыша. По слухам, так и случилось с Анастасией Заворотнюк.

Впрочем, в Сети не верят в ЭКО актрисы. Якобы ребенка супругам выносила суррогатная мама. Поводом для подозрений послужили фотографии Анастасии и Петра, датированные августом прошлого года. По словам пары, дочь Мила появилась на свет в октябре. Однако в последний месяц лета, если верить снимкам, Анастасия Заворотнюк выглядит стройной, без намека на большой живот.

Автор: 13 сентября 2019, 12:34
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47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сколько <цензура> вылили на девушку в своих поганых комментариях. Настя, слушай только добрых людей и живи.
Гость
Ответить
Так хочется, чтобы журналисты прекратили вторгаться в чужую жизнь и писать свои домыслы! Будьте людьми!
Гость
Ответить
Очень жаль детей! Не пишите гадостей о женщине - матери 3-<цензура> детей.Дай боже,чтобы всё обошлось..Не поклонник её таланта,но жаль по человечески.
Гость
Ответить
не пишите чушь, мозга у этой каклы в черепе никогда не было, там одна кость...
Гость
Ответить
Мор среди медийных! Вот так год! Свинский! Следующая, видимо, Волочкова. Говорят она уже дошла...
Гость
Ответить
Ужас! При всех выкрутасах собственного характера Анастасия женщина хорошая. И вот...такое. Последние годы меня не покидает ощущение, что люди почему-то решили, что за деньги можно ВСЕ купить, типа: мы Бога "держим за бороду". С каким легкомыслием женщины идут на эксперименты со своим здоровьем, просто диву даешься. А потом - раз и уже поздно и ничего не нужно. А локоток не укусишь... Хочется верить, что судьба смилостивится над Анастасией и она справится. Здоровья!
Гость
Ответить
Хочется верить в чудо.Выздоравливай,Настя!
Гость
Ответить
как вам не стыдно, глумиться над больный человеком!
Гость
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Говорят, курд доят! Все это пиар бездарной, старой, никому ненужной актрисульки!!!
Гость
Ответить
Аж плохо стало, как прочитала😥😥😥
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