"Огромные и стремные": Собчак рассекретила самое сокровенное в день свадьбы

Свадьба года, как утверждают некоторые репортеры, состоялась – Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Гламурная блондинка выставила напоказ главную ценность с этого события.

Сегодня, 13 сентября, состоялась свадьба одной из самых обсуждаемых пар в отечественном шоу-бизнесе – Ксении Собчак и Константина Богомолова. К громкому событию влюбленные подошли крайне эффектно: скандально известная телеведущая выбрала полупрозрачное кружевное платье с рукавами и внушительным декольте, к Грибоедовскому ЗАГСу они приехали в катафалке с надписью "Только смерть разлучит нас", а банкет организовали в черно-красных тонах.

После регистрации брака молодожены отправились в один из храмов в центре Москвы. Для святого таинства пара переоделась: Ксения нарядилась в скромное белое платье, Константин сменил цветастую рубашку на кипенно-белую. В храм влюбленные приехали в коляске, запряженной лошадьми с яркими султанами на головах. Отметим, что лишь самых близких пустили на церемонию. К примеру, там оказались подруга Ксении Собчак Светлана Бондарчук и, по некоторым данным, шоумен Андрей Малахов.

Между тем на официальной страничке скандальной ведущей в социальной сети "Инстаграм" появилась новая фотография. Свадебные снимки – браслетов и платья невесты – появились крупным планом снятые руки новоиспеченных супругов. Собчак и Богомолов показали самое важное и даже сокровенное – обручальные кольца. "Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили😍 ))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – кокетливо объявила Ксения Собчак.

Судя по комментариям, не все оценили по достоинству ювелирные украшения пары. "Какие-то грубые", "Огромные и стремные кольца, ожидала увидеть другое", "Не думала что у Собчак такой ужасный вкус на кольца(((", "Как такие болты они носить собрались?? Жутко неудобно даже выглядят(", – раскритиковали украшения подписчики.