Смертельно опасный поступок Собчак после свадьбы попал на видео

Недавно весь интернет гудел о предстоящей свадьбе Собчак и Богомолова. Ходили самые разные слухи, но теперь наконец молодые люди соединили свой союз брачными узами.
Тем не менее, когда пара вышла из ЗАГСа, они предпочли отправиться эпатировать публику не только самим средством передвижения, но и способом. На кадрах, опубликованных в Телеграмм-канале Lshot хорошо видно, что дверь багажника открыта, а из нее торчат ноги новоявленных супругов.
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