Смертельно опасный поступок Собчак после свадьбы попал на видео

Свадьба Собчак и Богомолова Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Пятница 13 сентября
Лента новостей
13:40
Единороссы обсудят на съезде выборы в Госдуму – 2021
13:09
Для электронных сигарет введут акцизы
12:29
Зеленскому после истерики влепили смачную оплеуху
11:25
Володин: Жилье для обманутых дольщиков достроят с помощью ДОМ.РФ
11:22
Собчак и Богомолова привезут на свадьбу в катафалке
11:07
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
11:00
Стало известно о блокировке счетов Киркорова из-за долгов
10:53
Главные события Москвы
10:32
Двуличный Зеленский закатил скандал перед встречей с Путиным
10:31
Собчак и Богомолов: первые свадебные фото
10:15
Расходы россиян резко выросли
10:10
Плачущие родители вынудили Седокову сделать заявление
09:59
"Ждем скорую": сын Сафронова о жутком состоянии отца после ДТП
09:56
Два популярных мессенджера могут заблокировать в России
09:52
"Бьют незаслуженно": Лукашенко пожаловался на нападение
09:48
Вскрылся тотальный обман россиян на заправках
09:31
"Это бестактно": Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой
09:25
Названы лучшие смартфоны
09:20
Власти не смогут отменить 8-часовой рабочий день
09:15
Названы сроки встречи Путина и Зеленского
09:03
Заворотнюк проигнорировала важное событие в жизни дочери
08:52
"Разбился": Лазарев взорвался после страшной аварии
08:32
"Желудок горит": Бари Алибасов в плохом состоянии
08:16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
07:59
Собчак плюнули в душу перед свадьбой с Богомоловым
06:35
Невежда Лукашенко опозорился перед всем миром
06:01
Похудевшая Маркл устроила показ на крыше магазина
04:09
Звезда "Улиц разбитых фонарей" сломала матери таз
02:25
"Стриптизерша!": звезду "Реальных пацанов" опустили ниже плинтуса
00:05
"С возрастом мозги сохнут!": Успенскую закидали грязью с головы до ног
23:50
Серебряная чемпионка Олимпиады объяснила продажу подаренного BMW
22:50
После концерта известного рэпера в Москве погиб школьник
22:45
Бородина публично унизила Бузову
22:25
Никас Сафронов разбился в ДТП по пути на вечер памяти Вербер
22:18
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
22:09
Переворот в Киеве: Порошенко пошел в атаку на Зеленского
22:05
Собчак выдала список обязательных подарков на свадьбу
21:43
"Заслужил второй шанс": оскандалившемуся Билану разрешили загладить вину
21:17
Зеленский атаковал не ожидавшего подвоха Лукашенко
21:16
Боярская рассказала о тайном пристрастии к мальчикам
21:15
Обвиненный в изменах больной невесте артист рассказал правду у Шепелева
20:59
На юго-востоке Турции прогремел взрыв
20:49
В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
20:48
В Удмуртии при падении разбился рабочий
20:26
Сергея Лазарева сравнили с гномом-коротконожкой
19:53
В Домодедово молодожены устроили помойку в лесу
18:54
Дайнеко столкнулась с серьезными проблемами из-за крупных ягодиц
18:27
Донбасс попросился в состав России
17:53
Засосало в трубу: родители захлебнувшейся в бассейне девочки появились в гостях у Борисова
17:53
"Он меня подставил!": Киркоров умолял о прощении после гадких слов
17:12
Беспредельщик Зеленский возмутил наглой выходкой
17:06
Семья Талькова обвинила известную певицу в клевете
16:43
Малахов озвучил детали страшной смерти любовницы российского миллионера
16:35
"Никто ничего не успеет сделать": назван сценарий начала ядерной войны
16:34
"Чудо-чудное, диво-дивное": Кудрявцева сразила новым амплуа
16:16
Отставка Лукашенко: белорусский лидер заявил об уходе
15:55
Любовник Седоковой выгнал из дома жену и маленького ребенка
15:45
"Вали отсюда": Соловьев жестко высказался об Украине
14:53
"Все это?": необычное наследство телеведущей Ханги поразило Корчевникова
14:35
"Лучше со всеми по сто": Лорак разнесли в пух и прах
14:34
В Уфе в ДТП с иномаркой пострадала женщина
14:25
Неожиданное признание мужа Сати Казановой – это не мой мир
14:15
Под Тюменью медведь загрыз грибника
14:04
В белых простынях: Водонаева разделась догола на улице
13:58
Опубликовано сообщение о крушении поезда на Крымском мосту
13:54
Скоро рожать: брошенную Богомоловым Мороз сняли с огромным животом
13:47
В Петербурге угнали иномарку за 5,8 миллиона рублей
13:36
"Не хотел никого обременять": у популярного певца обнаружили рак
13:28
Заворотнюк решила подзаработать после слухов о раке
13:23
Хочет глубже: Лукашенко удивил странным признанием
13:09
Молодая певица подвинула Аллу Пугачеву
13:08
Устали скрываться: Зеленского уличили в нездоровой симпатии к мужчине
13:00
Эксперт: России нужна новая стратегия на нефтяном рынке
12:52
Под Архангельском мужчина изуродовал ребенка топором
12:48
"Ужас, бедная Лида": Алибасов привез больную Федосееву-Шукшину к специалисту
12:44
Алсу спела на концерте памяти Кобзона после скандала
12:29
Минтруд хочет увеличить минимальную зарплату
12:23
Спектакль "Сны Спящей красавицы" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
12:00
Знаменитая модель шокировала народ прозрачным лифчиком
11:56
У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского
11:56
Сделано заявление о начале ядерной войны
11:46
Преобразившаяся Волочкова тает на глазах
11:43
В Подмосковье неизвестный разгромил пивной магазин
11:24
Актер из мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда" найден мертвым
11:19
"Пью кровь младенцев": Поклонская резко высказалась о причастности к секте
11:08
Двуличного Зеленского поймали за руку из-за сближения с Россией
11:00
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
10:45
Собчак о венчании с Богомоловым – когда еще в церковь зайдешь в короне?
10:27
Загитову сняли в отделении полиции
10:26
Третий Фестиваль китайской живописи Гунби открывается в Москве
10:12
Услышавшая важную новость Валерия расплакалась
10:11
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
10:06
В Москве состоится премьера спектакля "Хищники" по повести Антона Чехова
10:03
Ради Путина: названа причина скандального решения Трампа
10:02
Российский иллюзионист Сергей Воронцов повторит смертельный трюк Гудини
09:48
Роскошная Брежнева порадовала пикантным танцем
09:45
Трое погибших: в Волгограде произошел страшный пожар
09:32
ЦБ отозвал лицензию у "ГринКомБанка"
09:21
"Бесит": эмоциональный Лукашенко загнал себя в угол
09:15
Десятки миллионов рублей: стал известен баснословный бюджет фильма о Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антироссийскому демаршу Лукашенко нашли объяснение
Молодая певица подвинула Аллу Пугачеву
"Нагуляла ребенка": обнародованы неожиданные подробности беременности Собчак
"Пятерочка" ищет новых режиссеров
"Сволочь ты, Прохор": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская узнали результаты ДНК-теста на отцовство
"Тихий ужас!": Утяшеву разнесли в щепки за нелепый наряд
Шоу-бизнес

Смертельно опасный поступок Собчак после свадьбы попал на видео

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Правда, передвигаться по городу они решили на катафалке, да еще и не соблюдая технику безопасности.
прочитано 3644 раза

Недавно весь интернет гудел о предстоящей свадьбе Собчак и Богомолова. Ходили самые разные слухи, но теперь наконец молодые люди соединили свой союз брачными узами.

ПО ТЕМЕ

Брошенный Виторган показал сынишку в день свадьбы Собчак

Собчак вышла замуж за Богомолова

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Тем не менее, когда пара вышла из ЗАГСа, они предпочли отправиться эпатировать публику не только самим средством передвижения, но и способом. На кадрах, опубликованных в Телеграмм-канале Lshot хорошо видно, что дверь багажника открыта, а из нее торчат ноги новоявленных супругов.


Автор: 13 сентября 2019, 12:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость В следующий раз она поедет на унитазе...
Ответить
В следующий раз она поедет на унитазе...
Гость
Ответить
..Лиха беда начало..Накличут..Минус во всём.
Сторонний наблюдатель
Ответить
Ужасно . Но что такое хорошо и что такое плохо не для них. А вот эпатировать публику получилось. Деньги на покойниках не только они зарабатывают.
Гость.
Ответить
Попиариться надо. Чем-то умным - не получается, не хватает чего-то. Вот и пиарятся, как умеют. И, надо сказать, получилось довольно паскудно. Но говорить об этом будут. Чего и добивались.
Гость
Ответить
Наверное у нее проблемы с головой.Дураки больше нечего сказать.
Гость
Ответить
Много чести обсуждать ЭТО....Но только это лицо женского пола выдвигалось на пост президента РФ.Что мы хотим от молодежи, если вроде "взрослые, солидные люди" ведут себя СТРАННОВАТО...Может им не в ЗАГС надо было а в психушку сразу ехать.ЕЕ отец уважаемый человек уже 10 раз перевернулся на том свете от позора своей дочки.
ГостЬ
Ответить
Больные люди, противно смотреть!!!
Покойник
Ответить
После трупов лечь туда,дураки,больше ничего не скажешь.
Гость
Ответить
Себе журналюге и бросила
Гость
Ответить
С головой, похоже, большие проблемы! И что этим они хотели сказать?
1 2

Популярные темы форума

Политика

Хочет глубже: Лукашенко удивил странным признанием
У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского
Ради Путина: названа причина скандального решения Трампа
Дума и Росстат создают совместную рабочую группу

Шоу-бизнес

Смертельно опасный поступок Собчак после свадьбы попал на видео
Последняя стадия: у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга
На Первом канале жестко прошлись по Билану после пьяной выходки
Собчак вышла замуж за Богомолова

Проишествия

Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
В Москве посреди проезжей части загорелся автобус (видео)
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Шоу-бизнес

"Это бестактно": Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой

Легендарная фигуристка поставила всех на место
Шоу-бизнес

Собчак плюнули в душу перед свадьбой с Богомоловым

Звезды призвали обоих молодых людей хорошенько подумать перед свадьбой
Шоу-бизнес

Заворотнюк проигнорировала важное событие в жизни дочери

Девушка отказалась общаться с прессой
Культура

"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль

Нарушены многие нормы закона

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Регионы

Опубликовано сообщение о крушении поезда на Крымском мосту
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru