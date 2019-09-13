Пару расписали в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Ожидается, что Собчак и Богомолов будут праздновать свадьбу в музее Москвы. Повезли их туда на черном катафалке, на котором красуется надпись "Пока смерть не разлучит нас".
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Собчак вышла замуж за Богомолова
Пару расписали в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Ожидается, что Собчак и Богомолов будут праздновать свадьбу в музее Москвы. Повезли их туда на черном катафалке, на котором красуется надпись "Пока смерть не разлучит нас".
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