Врачи решают судьбу находящейся при смерти Заворотнюк

Новые подробности появились о самочувствии Анастасии Заворотнюк. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" доставили из Польши в Москву на вертолете в "неконтактном" состоянии, и теперь медики решают вопрос, делать ли ей операцию.

Новые данные об Анастасии Заворотнюк не внушают оптимизма. Как утверждает телеграм-канал "НеМалахов", артистка попала в реанимацию из польской клиники прямиком на вертолете. По словам специалистов, она была в неконтактном состоянии: отсутствие сознания, сбитое дыхание и плохо прощупываемый пульс.

Анастасии Заворотнюк провели курс химио– и лучевой терапии, но нужного эффекта это не дало – состояние ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы в мозг и, согласно некоторым данным, в другие органы. В самое ближайшее время будет проведен консилиум – медики обсудят возможность операции, передает телеграм-канал Mash Но риск слишком велик, потому что актриса может банально не пережить хирургического вмешательства.

Встревоженные поклонники сравнивают страшный диагноз Анастасии Заворотнюк с диагнозом ныне покойной певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась в 2015 году после нескольких лет остервенелой борьбы с раком. О болезни она узнала вскоре после рождения сына Платона. Кстати, говорят, что именно ЭКО могло спровоцировать развитие болезни и у Анастасии Заворотнюк. Осень 2018 года она родила дочь Милу молодому мужу, фигуристу Петру Чернышеву. Отметим, что на тот момент артистке было 47 лет.

Супруги состоят в браке десять лет, неудивительно, что дочь стала для них долгожданным ребенком. От первого брака у Анастасии Заворотнюк двое взрослых детей: дочь Анна и сын Майкл. А вот для Петра Чернышева дочь Мила стала первенцем. О рождении малышки счастливые супруги объявили весной и даже снялись в фотосессии. Однако уже тогда, вероятно, радостно улыбающаяся актриса знала о своем жутком диагнозе.