"Скучаю": Мороз показала семейные фото перед свадьбой Богомолова и Собчак

Дарья Мороз поделилась с поклонниками сокровенным. Популярная актриса, бывшая жена Константин Богомолова выложила несколько семейных фото.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Дарья Мороз опубликовала архивные снимки, на которых запечатлена вместе с родителями. "Скучаю", – коротко написала популярная актриса. Напомним, что Дарья является дочерью режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой.

Однако 19 лет назад артистка трагически погибла. Февраль 2000 года разделил жизнь семьи на "до" и "после". Тогда юная Даша сыграла свою первую главную роль (речь идет о фильме "Фортуна"), и после премьеры семья отправилась на дачу отметить это громкое событие. Дарья захотела покататься на снегоходах, однако мать с недоверием отнеслась к этой идее.

Тем не менее, они все же решили развлечься. На большой скорости водитель то ли не справился с управлением, то ли поздно заметил овраг, но случилась авария. Если даша отделалась лишь ушибами и переломами, то ее мать, ударившись головой о дерево, получила закрытую черепно-мозговую травму. Врачам не удалось спасти Марину Левтову.

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Многочисленные поклонники поддержали Дарью Мороз. В том числе и представители отечественного шоу-бизнеса. Актриса Елизавета Боярская и певица Зара прислали Даше смайлики, а ее коллега по сериалу "Содержанки" Софья Эрнст заявила, что Аня, дочь Мороз и Богомолова, очень похожа на именитую бабушку.