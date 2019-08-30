Гордая Мороз похвасталась ребенком от Богомолова

В Stories своего Instagram актриса опубликовала короткое видео. В кадре отпрыск Дарьи сидит на заднем сидении машины. Анна держит внушительных размеров книгу.
Девочка не сразу поняла, что ее снимают. Она смутилась, когда увидела направленную в ее сторону камеру.
"Сейчас твоему папе отправлю. Какая у него дочь, читающая", – сказала наследнице Дарья Мороз. "Только скажи, что это немецкая книга (на немецком языке – прим.ред.)", - отреагировала Анна.
Отметим, что дочь режиссера и артистки показывает отличные успехи в учебе. Восьмилетнюю Анну уже перевели в четвертый класс. Три класса начальной школы она прошла по ускоренной программе.
Добавим, Константин Богомолов и Дарья Мороз сохранили дружеские отношения после развода. Друг о друге экс-возлюбленные говорят только хорошее. В интервью артистка часто повторяет, что ее бывший муж – "невероятно талантливый человек".
К слову, сам Константин Богомолов, общаясь с прессой, предпочитает говорить о новой зазнобе – телеведущей Ксении Собчак. "Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда", – цитирует режиссера СМИ.
Скоро Константин Богомолов и Ксения Собчак собираются официально зарегистрировать свои отношения. Дата бракосочетания назначена на 13 сентября.
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