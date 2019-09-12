Заворотнюк решила подзаработать после слухов о раке

Актриса не опускает руки, даже несмотря на то, что подтверждений ее плачевного состояния становится все больше. Недавно журналисты поговорили с соседями звезды и выяснили, что знаменитость хоть и продолжает заниматься повседневными делами, а выглядит уже совсем по-другому.
Тем не менее, артистка все еще котируется в мире шоу-бизнеса. Ее директор, Стас Христов рассказал, что в скором времени Анастасия вновь выйдет в свет.
"Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей", – обозначил стоимость услуг представитель актрисы, – "Райдер у нас обычный, ничем не удивим".
Отметим, что друзья звезды российского экрана предлагают ей финансовую помощь, но девушка упорно отказывается. Они с мужем, в конце концов, не бедствуют, сообщает издание StarHit.
За один только выход на лед в России фигурист Петр Чернышев получает порядка 300 тысяч рублей. За границей известному спортсмену готовы предложить еще больше – 700 тысяч.
Ранее Анастасия Заворотнюк рассказала о своем намерении дать откровенное интервью о своем здоровье. Многие федеральные телеканалы продолжают борьбу за эксклюзивный материал. Тем не менее, уже сейчас мнение аудитории все больше склоняется к тому, что актриса действительно больна. Окружение "Няни Вики" все чаще отмечает, что у артистки онкология.
Стадия неизвестна, но в интервью журналистам одна из соседок Анастасии рассказала, что девушка страдает от сильных головных болей и не может спать ночами. Ее маму Валентину часто видят в местной церкви коттеджного поселка Крекшино.
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