Заворотнюк решила подзаработать после слухов о раке

Анастасия Заворотнюк все реже появляется на публике. Звезда перестала принимать участие в спектаклях, в новых экранных проектах ее тоже не видно. Впрочем, даже со страшным диагнозом девушка не упускает возможность подзаработать.



Актриса не опускает руки, даже несмотря на то, что подтверждений ее плачевного состояния становится все больше. Недавно журналисты поговорили с соседями звезды и выяснили, что знаменитость хоть и продолжает заниматься повседневными делами, а выглядит уже совсем по-другому.

Тем не менее, артистка все еще котируется в мире шоу-бизнеса. Ее директор, Стас Христов рассказал, что в скором времени Анастасия вновь выйдет в свет.

"Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей", – обозначил стоимость услуг представитель актрисы, – "Райдер у нас обычный, ничем не удивим".

Отметим, что друзья звезды российского экрана предлагают ей финансовую помощь, но девушка упорно отказывается. Они с мужем, в конце концов, не бедствуют, сообщает издание StarHit.

За один только выход на лед в России фигурист Петр Чернышев получает порядка 300 тысяч рублей. За границей известному спортсмену готовы предложить еще больше – 700 тысяч.

Ранее Анастасия Заворотнюк рассказала о своем намерении дать откровенное интервью о своем здоровье. Многие федеральные телеканалы продолжают борьбу за эксклюзивный материал. Тем не менее, уже сейчас мнение аудитории все больше склоняется к тому, что актриса действительно больна. Окружение "Няни Вики" все чаще отмечает, что у артистки онкология.

Стадия неизвестна, но в интервью журналистам одна из соседок Анастасии рассказала, что девушка страдает от сильных головных болей и не может спать ночами. Ее маму Валентину часто видят в местной церкви коттеджного поселка Крекшино.

