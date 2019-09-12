Новые данные о неузнаваемой из-за болезни Заворотнюк напугали народ

Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк всерьез обеспокоила ее поклонников. Фанаты молятся за здоровье популярной актрисы.

В последние недели имя Анастасии Заворотнюк у всех на устах. И причина вовсе не в успешном новом проекте актрисы. Поклонники всерьез обеспокоены ее здоровьем после того, как журнал "Тайны звезд" распространил данные о том, что якобы у артистки заподозрили рак. Будто бы к такому печальному диагнозу звезду сериала "Моя прекрасная няня" привело ЭКО, благодаря которому осенью прошлого года на свет появилась ее и Петра Чернышева дочка Мила.

Официальные представители популярной актрисы опровергают слухи о раке и просят общественность набраться терпения: скоро Анастасия Заворотнюк даст большое интервью, в котором расскажет, почему пропала из вида, поделиться радостью от материнства на одном из федеральных каналов.

Пока же заинтригованные журналисты шныряют в поисках новой информации о состоянии артистки. Они даже умудрились проникнуть на территорию закрытого коттеджного поселка Крекшино, где та живет. Репортеры опросили соседей, которые весьма неоднозначно отозвались об актрисе. По одним данным, Анастасия совершенно счастлива и погружена в материнские заботы, по другим – сильно изменилась из-за болезни и, более того, находится в настоящее время в больнице. Такие данные дает сайт "Комсомольская правда".

Новые данные напугали народ. Фанаты буквально молятся за Анастасию Заворотнюк, желая ей крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. А еще обсуждают вероятность того, что артистка действительно больна. Некоторые особо подозрительные поклонники полагают, что она "просто пиарится".

"После эко все заболевают онко и дети и мамаши... гормоны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Бабенки под 50 и старше сейчас уверовали, что прогресс подарил им вторую молодость. Захочу – похудею и помолодею за один день или рожу в 60. До куриц просто не доходит, что у всего есть цена, природу еще никому не удалось обмануть", "как жаль! Анастасия повторяет судьбу Жанны Фриске... Но есть же суррогатные матери, зачем так было рисковать. Ребенок – это прекрасно, но такой ценой.. здоровья Насте и сил ее семье", "Красавица, умница! Дай Бог, скорейшего выздоровления!", "Люди,будьте милосердны! Пусть выздоравливает! Лучше помолитесь за человека, чем обсуждать…", "Очень страшно. Дай Бог здоровья Анастасии", – высказались комментаторы о Заворотнюк.