С Богомоловым свел Виторган: первое откровенное интервью Собчак

Буквально накануне свадьбы Ксения Собчак дала первое официальное интервью, в котором подробно рассказала о романе с Константином Богомоловым. Она дала понять, что их отношения развивались совсем не так, как многие считают.

Как только появилась информация о том, что семейная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана дала течь из-за столкновения с "айсбергом" в лице Константина Богомолова, людские симпатии оказались на стороне актера. Дескать, гламурная блондинка, не успев развестись, оказалась в объятиях другого мужчины. Общество крайне негативно отнеслось к новому увлечению Собчак.

Не добавилось симпатии ни к ней, ни к режиссеру, и когда появилась информация о потасовке, якобы произошедшей между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Тогда общественность именно актера считала жертвой, а его супругу – обманщицей. Лишь в марте Ксения и Максим выступили с одновременным заявлением о разводе.

Теперь же СМИ бурлят от новостей о скорой свадьбе Собчак и Богомолова. Более того, говорят, будто телеведущая ждет ребенка. Наконец Ксения сама выступила с комментариями. В частности, она рассказала о том, при каких условиях влюбилась в другого мужчину. Богомолов и Собчак познакомились пять лет назад – она брала у него интервью. Первое впечатление о режиссере оказалось не самым лестным. Ксения сочла его умным, но скучным.

Затем Собчак и Богомолов встретились только в мае 2018 года, причем, что самое интересное, с подачи Виторгана. "Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: "Это точно?" Константин говорит: "Точно". Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: "Ну что за необязательный человек!" – рассказала Ксения Собчак журналу Tatler.

По ее словам, лишь спустя два месяца "все началось". Тогда Ксении пришла идея сделать материал о двух людях, изгнанных из МХТ: об Александре Молочникове и Константине Богомолове. Обсуждение материала незаметно перетекло в дружескую беседу. Постепенно, узнав режиссера поближе, Собчак поняла, что увлеклась.

"Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь – единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который мы по-разному переживали", – призналась телеведущая.

Она подчеркнула, что Максим Виторган давно уже знал о ее увлечении другим мужчиной. "Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов", – сообщила Ксения Собчак.