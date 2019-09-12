Ксения Собчак выдала список обязательных подарков на свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак активно готовится к свадьбе. До церемонии бракосочетания осталось всего ничего, поэтому звезда делает последние штрихи перед важным днем.

Жених и невеста уже разослали всем гостям приглашения на торжество. Они настоятельно попросили всех одеться со вкусом.

Кроме того, в сообщении оказалась еще одно пожелание. "Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого", – говорилось в приглашении.

Светская львица, конечно, не растерялась и заранее составила список желаемых подарков для гостей. В виш-лист молодоженов вошли пять халатов известных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей. Также они отметили полотенца за 10 тысяч рублей от Frette.

Так как впереди у Ксении и Константина обустройство дома, вполне логично, что они отвели место в списке для мебели и домашнего текстиля. Ведущая пожелала в качестве презента шикарный диван и новый комод.

Многие детали предстоящего торжества до сих пор остаются загадкой. Так, например, неизвестно, в каком платье Собчак пойдет под венец, и сколько всего гостей приглашено на церемонию.