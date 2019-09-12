Обвиненный в изменах больной невесте артист рассказал правду у Шепелева

Актер Михаил Солодко стал героем шоу Дмитрия Шепелева. В студии программы "На самом деле" артист прошел проверку на детекторе лжи, чтобы доказать любимой – он ей не изменял.

Звезда российских сериалов Михаил Солодко вдовец. Супруга была намного младше артиста. На момент их встречи Михаилу было 44 года, а его возлюбленной Таисии всего 19 лет. Через год после свадьбы у пары родилась дочь – Маргарита.

В сегодняшнем выпуске "На самом деле" стало известно, что Таисия скончалась в 2014 году от диабетического криза. В смерти девушки родные винят Солодко. Михаила много раз допрашивали следователи. Между Михаилом и близкими его умершей супруги развернулась настоящая война.

Спустя два года после трагедии Солодко познакомился с 16-летней Ариной Никиткиной. Когда девушке исполнилось 18, артист сделал ей предложение. Несмотря на разницу в возрасте в 33 года, Арина ответила согласием. Никиткина приняла дочь избранника как свою.

Несколько месяцев назад пара узнала кошмарную новость – Арина тяжело больна. Девушке требуется дорогостоящая операция.

А недавно знакомая нашептала Никиткиной, что Солодко нашел другую. Разлучница – подруга Арины – Виктория Кузакова.

Арина взломала аккаунт Михаила в соцсетях и частично восстановила его удаленную переписку с Викторией. Оказалось, что Солодко потратил часть денег, отложенных на операцию, на свою любовницу.

В студии "На самом деле" Михаил Солодко отрицал все обвинения в свой адрес. Артист вспоминал, как умирала у него на руках его первая жена и уверял, что сделает все, чтобы спасти Арину.

"С Викторией я переписывался, но я переписывался по поводу Арины. Я считаю, что своим подругам женщина может рассказать больше нежели своему любящему мужчине. Мы встречались по поводу твоей болезни. Мы обсуждали твою болезнь", – заявил Михаил Солодко в сегодняшнем выпуске "На самом деле".

Звезда российских сериалов прошел проверку на детекторе лжи. Солодко никогда не изменял Никиткиной, он говорил правду. Деньги на операцию лежат нетронутыми.