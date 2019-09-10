"Мой крестный отец": известный режиссер о покровительстве Михалкова

Режиссер Владимир Хотиненко стал гостем Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" кинематографист рассказал, как встреча с Никитой Михалковым изменила его жизнь.

После армии Владимир Хотиненко, понял, что его новая цель – работать в кино. Он, с отличием окончивший Свердловский архитектурный институт, устроился на киностудию – художником-постановщиком.

По словам Хотиненко, с Никитой Михалковым он встретился случайно. "Он решил с творческой молодежью пообщаться в Свердловске. Там было человек 12: художники в основном, архитекторы", – рассказал Владимир в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".

Хотиненко пришел на встречу с режиссером в солдатской форме. Этим он и обратил на себя внимание Михалкова.

"Тут было важно, что мне удалось рассказать ему о своей службе. Мы зацепились языками. Он мне сказал: "А почему бы тебе не быть режиссером". Он в этом смысле мой крестный отец. "Мы разговорились с ним. После чего он мне написал телефон: "Приезжай в Москву, позвони", – вспомнил режиссер.

Владимир не упустил свой шанс. Прибыв в столицу, он сразу связался с Никитой Михалковым.

"А дальше конструктивно: я привез ему все что писал – картинки, эскизы. Он говорит, буду набирать высшие курсы – дай бог, поступишь", – сказал режиссер в ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.

В начале 80-х Хотиненко окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Учился, естественно, в мастерской Михалкова. После трудился ассистентом мэтра на съемках фильмах "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Пять вечеров", "Родня", снимал собственные проекты.

В эфире ток-шоу "Судьба человека" Владимир Хотиненко вспомнил, как, работая над картиной "Родня", оказался между двух огней – своим покровителем Никитой Михалковым и актрисой Нонной Мордюковой. У режиссера ленты и советской звезды были на тот момент непростые взаимоотношения.

"У меня с ней были очень хорошие отношения, слава богу. Дело в том, что она монументальная женщина была. Она, как сама Россия. В ней были накатанные такие схемы поведения. И Михалков хотел получить новое качество. Она все-таки привыкла себя нести, а Михалков хотел получить свое индивидуальное качество. Но она его обожала", – поведал Владимир Хотиненко в эфире программы "Судьба человека".