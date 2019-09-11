Названа сенсационная причина недомогания Анастасии Заворотнюк

Не утихают слухи вокруг состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. В близком окружении раскрыли неожиданные детали недомогания звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В последнее время имя Анастасии Заворотнюк на устах не только у ее фанатов. Популярная актриса произвела настоящую сенсацию, когда весной объявила о рождении их с фигуристом Петром Чернышевым дочери Милы. Ребенок появился на свет спустя десять лет после заключения брака, поэтому можно представить, насколько долгожданным для пары он был. К тому же для молодого мужа артистки девочка стала первенцем.

Дальше – больше. Вскоре после объявления радостной новости некоторые СМИ распространили информацию о страшной болезни Анастасии Заворотнюк. Дескать, не просто так она перестала выходить в свет, давать интервью и работать. Кто-то говорит, что актриса просто с головой ушла в материнские заботы. Однако директор актрисы Марина Потапова утверждает, что артистка не сидит без работы: "У нас есть проекты, контракты. Сейчас не могу разглашать – не имею права".

И все же в близком окружении Петра Чернышева назвали некоторые причины подозрительного исчезновения Анастасии Заворотнюк из медийного пространства. Они оказались весьма неожиданными, если не сказать – сенсационными. Якобы актриса переживает, что сильно поправилась, а еще у нее проблемы с мужем (причем с лишним весом это не связано).

"Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает. К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной – одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут", – рассказал сайту "Комсомольская правда" источник, попросивший не называть его имени.

Актриса Вера Сотникова косвенно подтвердила версию о лишнем весе Анастасии Заворотнюк. "Анастасия говорила, что у нее появился свой диетолог", – сообщила артистка. Им оказалась Маргарита Королева, чьи услуги пользуются большой популярностью среди представителей отечественного шоу-бизнеса. Она рассказала: "Анастасия Заворотнюк где-то полгода назад начала питаться у меня. У меня профессиональная сервис-доставка еды. И она питалась теми продуктами, которые ей привозили. Не знаю, пользуется ли она сейчас моим сервисом, надо смотреть документы. Я давно ее не видела".