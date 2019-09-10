Заворотнюк выступила с неожиданным обращением на волне слухов о раке

Актриса Анастасия Заворотнюк проснулась знаменитой после выхода на экраны многосерийного комедийного фильма "Моя прекрасная няня". Приключения наивной веселой Вики Прутковской, случайно попавшей в дом богача Максима Шаталина в качестве няни его троих детей, полюбились всей стране. Особое очарование сериалу добавила блистательная игра ныне покойных артисток Любови Полищук, воплотившей мать Вики, и Александры Назаровой, сыгравшей ее бабушку.
Несмотря на то, что картина появилась много лет назад, до сих пор исполнительницу главной роли – актрису Анастасию Заворотнюк – ассоциируют именно с этим персонажем и даже за глаза продолжают называть "няней Викой". Сама артистка благодарна этому персонажу и периодически у себя на официальной страничке в социальной сети Instagram выкладывает кадры из фильма.
К примеру, Заворотнюк опубликовала фотографию "прекрасной няни", сидящей за рулем крошечной машины. "Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? :) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к многочисленным подписчикам Анастасия Заворотнюк. Те немедленно откликнулись на призыв и буквально наводнили пост артистки забавными символами-мордочками.
Впрочем, нашлись и те, кто предпочел буквы. В частности, почему-то некоторые фанаты сочли крайне неожиданным такое обращение Анастасии Заворотнюк к аудитории. Дескать, не этого они ожидали. Другие отметили, что это первое появление артистки в соцсети аж с конца августа. Не обошлось и без опасливо заданных вопросов о самочувствии актрисы.
Дело в том, что на протяжении последних недель в Сети муссируются слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк.
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