Ляйсан Утяшевой посоветовали поменять стилистов

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. На записи она появилась в шокирующем образе. На ней светло-коричневый жакет цвета детской неожиданности, джинсовые шорты и туфли на платформе, как у стриптизерш.
"Какая красивая женщина, но ваши стилисты в этом выпуске все испортили выбором наряда!", "Жакет этот вам не идет", "Почему вас так ужасно одевают?!", "Туфли отвратительны!", "Худший костюм ведущей танцев на ТНТ за все сезоны! Ау, стилисты, вы ку-ку? Самую лучшую ведущую на ТВ так одеть! Позор!" – негодовали пользователи Сети.
"Стилистов надо менять! Не образ, а тихий ужас", – констатировала фанатка.
Кроме того, Ляйсан снова сменила цвет волос. Поклонникам не нравился ее блонд, но рыжий окончательно добил. По мнению большинства, этот оттенок абсолютно ей не подходит. Фолловеры настоятельно рекомендовали гимнастке вернуть родной шоколад.
"Извините, но пипец как вам рыжий не идет!", "Перекрась волосы, пожалуйста!", "Ну, блин, как не идет этот цвет! Вернись в шатенку!" – умоляли расстроенные поклонники.
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