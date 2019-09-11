Ляйсан Утяшевой посоветовали поменять стилистов

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Среда 11 сентября
Лента новостей
11:54
Найден способ остановить старение
11:37
Дума будет принимать решения с учетом данных Росстата
11:32
Знаменитый ученый скончался в возрасте 94 лет
10:54
В России уменьшилось число разводов
10:30
Мечущегося Зеленского вывели на чистую воду
10:18
В Подмосковье двое мужчин избили и ограбили таксиста
09:58
Правительство Японии ушло в отставку
09:57
Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде (видео)
09:42
Столкнулись пять машин: в Москве произошла серьезная авария
09:33
Эксперты выбрали главный цвет 2020 года
09:22
"Черная неблагодарность": Зеленский устроил массовую зачистку после победы
08:44
Рублю прогнозируют неминуемый обвал
06:35
Путин сделал грозное предупреждение зарвавшемуся Лукашенко
04:12
Самая популярная в мире модель снялась абсолютно голой
02:18
Выступившего пьяным на сцене Билана закрыли грудью
00:19
Звезда Голливуда вышла в свет с разукрашенной физиономией
23:15
Жестоко и бескомпромиссно: Миддлтон побила Маркл
21:58
Будто Большой театр обокрали: найденное в квартире Успенской вызвало шок
21:56
Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам
21:47
Apple презентовала новый iPhone
21:39
Ковальчук рассказала о самом ненавистном занятии
21:39
В Москве пьяный парень обворовал женщину на 250 тысяч
21:29
Сияющую Кудрявцеву с мужем облизали с головы до ног
21:22
20-летние простыни и "подержанные" ложки: причуды экономной Елизаветы II
21:19
Под Новгородом загорелся ангар с 500 тонами масла
20:23
Опасающаяся рака Малышева отправила Бледанс проверять грудь
19:38
Дональд Трамп избавился от Джона Болтона
19:22
Врачи сбежали из операционной?: ужасная трагедия в роддоме шокировала Борисова
18:59
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
18:47
Жители Башкирии собрали с могилы деда 5 килограммов меда
18:06
Изменившаяся после семейной трагедии Тимошенко поразила народ
18:06
Умер Михаил Горбачев
17:29
Малахов обнародовал свежие данные о кровавом убийстве известной модели
17:29
Шикарная Гагарина в бикини возбудила народ
17:01
Помог Путину: сенсационное разоблачение Порошенко
16:49
Лжебанкир одурачил ижевчанина на полмиллиона
16:46
Кандидаты в МГД победили на выборах без помощи "Умного голосования" Навального
16:45
Домработница помчалась к батюшке после жуткой находки в доме Петросяна
16:36
"Фу!": строгий Галкин одернул распоясавшуюся дочь
16:20
"Миссис Мира" Юлия Авакян – любовь важнее бриллиантов!
16:14
Заморили голодом? Полиция заинтересовалась подозрительной смертью Быстрицкой
16:13
Лукашенко стал жертвой провокации после угроз Путину
16:10
Мужчину ударило током рядом с аэропортом Домодедово
15:57
Дочь Миддлтон поразила необычным увлечением
15:51
"Мой крестный отец": известный режиссер о покровительстве Михалкова
15:44
Оплеванный кумир молодежи отрекся от подставившего его Тимати
15:40
Голая женщина на сцене: жителей Челябинска возмутила похабщина в театре
15:19
Муж застал Ветлицкую в постели со своим другом
14:49
"На мальчика похожа": 34-летняя Серябкина показала детское фото
14:33
Рудковская о свадьбе Билана – Главное, чтобы они потом об этом не пожалели
14:31
Назван убивающий молодежь вид рака
14:27
У отставки Зеленского нашли скрытый смысл
14:12
Вел двойную жизнь: пойманный на изменах Шаляпин бросился к Цымбалюк-Романовской
14:11
Полуобнаженных мужчин в московском парке приняли за эксгибиционистов
13:55
Четверо погибших: под Курганом произошла страшная авария
13:48
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии
13:45
Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию
13:40
Почему от Меладзе ушла известная певица
13:32
Любовница обнародовала редкий кадр с Виторганом в день его рождения
13:28
В Геленджике загорелся крупный рынок
13:26
От гнева до восторга: в Москве открылся Музей Эмоций
13:10
"Я не планировала заводить детей!": знаменитая певица ввела в ступор своим признанием
13:01
В Вологде мужчина забил подругу до смерти за отказ открыть дверь
12:52
Поработал языком: Сафронов возбудил парализованного Гафта
12:51
Россиян предупредили о страшной опасности
12:47
"Деду опять плохо": Лукашенко выставили на посмешище за слова о Трампе
12:36
Путин уволил почти 30 силовиков
12:29
Британская Ким Кардашьян обнажилась посреди пустыни
12:21
В окружении Малышевой разрешили есть человечину
12:11
Лолита Милявская с красными глазами – Дальше не может быть хуже
12:02
Надо девочке помочь: чужие люди обеспечили дочь прижимистой миллионерши Жасмин
11:53
Отстранение Зеленского от власти: что происходит в Киеве
11:51
Вернувшимся после обмена заключенными украинцам предсказали печальную судьбу
11:38
Фомин обратился к поклонникам после большой потери
11:37
"Какая прекрасная пара": народ свел разведенку Лорак с Лазаревым
11:32
"Морщины делают ее еще желаннее": Водонаева завелась от вида Беллуччи
11:09
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек
11:05
Меркель и Макрону угрожали химическим оружием
11:04
"Я пожалела": Собчак написала Виторгану накануне свадьбы с Богомоловым
10:53
Джанабаева рассказала о пластических операциях
10:44
Мытье продуктов вызывает острые кишечные инфекции
10:43
"Пришлось обратиться к серьезным людям": Боня встала на тропу войны
10:40
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
10:39
"Давний фетиш": Киев попался на стыдном желании
10:33
Пугачева эмоционально отреагировала на кричащего Преснякова
10:16
В России резко выросли цены на авиабилеты
10:11
Анджелина Джоли готовится снова стать матерью
10:09
"В зюзю пьяный вертит тазом": артисты в восторге от нализавшегося в хлам Билана
10:08
"С Трампом договоримся": Лукашенко заявил о присоединении к США
10:07
"Ай, мразь...": впервые обнародована жуткая переписка отца-насильника сестер Хачатурян
09:35
Энистон вызвала отвращение изменившимся лицом
09:30
Шумахера тайно увезли в Париж
09:26
"Всю жизнь это скрывала": Волочкова о нападении на свою дочь
09:17
Бегающего от допросов Порошенко готовят к важной процедуре
09:13
Разочарованный Михалков в пух и прах разнес премию "Оскар"
09:06
На юге Москвы мужчину ограбили на 1,5 миллиона рублей
08:51
Нарколог проанализировал видео со странным Биланом
08:38
Тимати спешно оправдался после оглушительного провала
08:25
Ургант и Нагиев побили Бузову
08:18
Заворотнюк выступила с неожиданным обращением на волне слухов о раке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
Китайцы "порвали" малолетнюю дочку Витаса
"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом
Компания British Airways отменила 1,5 тысячи авиарейсов
Сын Рудковской в пух и прах разбил обидчика
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшевой посоветовали поменять стилистов

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/
Ведущая шоу "Танцы" на ТНТ Ляйсан Утяшева кардинально изменилась в преддверии нового сезона. Она разочаровала зрителей новым образом.
прочитано 1466 раз

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. На записи она появилась в шокирующем образе. На ней светло-коричневый жакет цвета детской неожиданности, джинсовые шорты и туфли на платформе, как у стриптизерш.

ПО ТЕМЕ

"Тело-скульптура": загорелая Утяшева показалась в купальнике

"Еле жену увел!": взбешенный Воля приревновал супругу

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

"Какая красивая женщина, но ваши стилисты в этом выпуске все испортили выбором наряда!", "Жакет этот вам не идет", "Почему вас так ужасно одевают?!", "Туфли отвратительны!", "Худший костюм ведущей танцев на ТНТ за все сезоны! Ау, стилисты, вы ку-ку? Самую лучшую ведущую на ТВ так одеть! Позор!" – негодовали пользователи Сети. 

"Стилистов надо менять! Не образ, а тихий ужас", – констатировала фанатка.

Кроме того, Ляйсан снова сменила цвет волос. Поклонникам не нравился ее блонд, но рыжий окончательно добил. По мнению большинства, этот оттенок абсолютно ей не подходит. Фолловеры настоятельно рекомендовали гимнастке вернуть родной шоколад.

"Извините, но пипец как вам рыжий не идет!", "Перекрась волосы, пожалуйста!", "Ну, блин, как не идет этот цвет! Вернись в шатенку!" – умоляли расстроенные поклонники.

11 сентября 2019, 10:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мечущегося Зеленского вывели на чистую воду
Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде (видео)
Путин сделал грозное предупреждение зарвавшемуся Лукашенко
Вернувшимся после обмена заключенными украинцам предсказали печальную судьбу

Шоу-бизнес

Известная ведущая Чернобровина прервала молчание о ребенке
"Тихий ужас!": Утяшеву разнесли в щепки за нелепый наряд
На наивной Бузовой наживается бывший муж
Вердикт специалиста об опозорившемся Билане – голова слабая

Проишествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
В Вологодской области упал вертолет (видео)

Lifestyle

Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
Шоу-бизнес

Популярную телеведущую застукали прикованной к кровати наручниками

Звезда оказалась в неловком положении
Шоу-бизнес

"А где грудь?": откровенный снимок Подольской озадачил поклонников

Пользователи в недоумении
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли готовится снова стать матерью

Актриса решилась на серьезный шаг
Шоу-бизнес

"Всю жизнь это скрывала": Волочкова о нападении на свою дочь

Балерина откровенно поговорила с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Загитова предстала в образе Клеопатры
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом

Регионы

Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии
Вулкан выстрелил: раскрыта причина обвала на Крымском мосту
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
Крым призвали готовиться к вторжению Украины

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru