Взбешенный Павел Воля приревновал супругу

Юморист признался, что впервые в жизни приревновал супругу. По его словам, она почти час общалась с котом.
"Да, признаюсь в своей слабости. Я впервые приревновал свою любимую! Она никогда ни с кем так долго не разговаривала. Только со мной! А тут какой-то кот. Еле жену увел. Залипла с ним на лавочке на сорок минут!" – с серьезным выражением лица сказал Павел.
Ляйсан на своей странице в социальной сети делится яркими впечатлениями от провинции Аликанте. По мнению ведущей, именно там готовят самую вкусную паэлью. Ее делают в деревнях по традиционному рецепту, передающемуся между поколениями.
"Тут не смогла устоять даже я", – призналась Утяшева.
Напомним, Павел и Ляйсан в браке с 2012 года. Спустя восемь месяцев после свадьбы у них родился сын Роберт. Еще через два года бывшая гимнастка подарила возлюбленному дочь Софию. У них есть еще один член семьи – 20-килограммовый кот Бумер породы мейн-кун.
Супруги никогда не были замешаны в громких скандалах, напротив, они при первом удобном случае проявляют друг к другу искренние чувства.
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