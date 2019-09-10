Рудковская о свадьбе Билана – Главное, чтобы они потом об этом не пожалели

На днях в СМИ появились данные, что Дима Билан расстался с молодым начинающим режиссером Ксенией Дорошкевич и вернулся к давней возлюбленной, тренеру по йоге Инне Андреевой. Журналисты пообщались с продюсером Билана Яной Рудковской. Та оказалась в курсе событий, происходящих в этом любовном треугольнике.
"Конечно, я знаю обеих девушек Димы – и Инну, и Ксюшу. Каждая из них по-своему интересна. Но общаться, дружить, рожать детей, создавать семью не мне, а ему. Именно поэтому решать только Диме – я в такие дела вмешиваться не могу", – высказалась Яна Рудковская.
Она подчеркнула, что не вторгается в личную жизнь своих артистов. Может лишь дать дружеский совет. Музыкальный продюсер не исключила, что в скором времени Дима Билан может выпасть из ряда завидных холостяков и наконец жениться. Более того, Яна будет этому только рада.
"Конечно, я никому из своих артистов не запрещаю выходить замуж или жениться, что за бред?! Поверьте, сейчас они вольны делать все что угодно. Главное, чтобы они потом об этом не пожалели", – цитирует Яну Рудковскую "Собеседник".
Напомним, с Инной Андреевой Дима Билан вместе уже более десяти лет. Однако подробности частной жизни популярный исполнитель старается не афишировать, поэтому репортерам и поклонникам остается довольствоваться лишь откровениями людей из его близкого окружения. С их слов и стало известно об отношениях артиста с эффектной красоткой.
"Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе. Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он кроме близких никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич", – рассказали приближенные Димы Билана.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.