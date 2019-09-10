Рудковская о свадьбе Билана – Главное, чтобы они потом об этом не пожалели

Яна Рудковская расставила все точки над i относительно информации о любовном треугольнике, в который якобы попал ее подопечный Дима Билан. Музыкальный продюсер не ограничивает свободу своего артиста.

На днях в СМИ появились данные, что Дима Билан расстался с молодым начинающим режиссером Ксенией Дорошкевич и вернулся к давней возлюбленной, тренеру по йоге Инне Андреевой. Журналисты пообщались с продюсером Билана Яной Рудковской. Та оказалась в курсе событий, происходящих в этом любовном треугольнике.

"Конечно, я знаю обеих девушек Димы – и Инну, и Ксюшу. Каждая из них по-своему интересна. Но общаться, дружить, рожать детей, создавать семью не мне, а ему. Именно поэтому решать только Диме – я в такие дела вмешиваться не могу", – высказалась Яна Рудковская.

Она подчеркнула, что не вторгается в личную жизнь своих артистов. Может лишь дать дружеский совет. Музыкальный продюсер не исключила, что в скором времени Дима Билан может выпасть из ряда завидных холостяков и наконец жениться. Более того, Яна будет этому только рада.

"Конечно, я никому из своих артистов не запрещаю выходить замуж или жениться, что за бред?! Поверьте, сейчас они вольны делать все что угодно. Главное, чтобы они потом об этом не пожалели", – цитирует Яну Рудковскую "Собеседник".

Напомним, с Инной Андреевой Дима Билан вместе уже более десяти лет. Однако подробности частной жизни популярный исполнитель старается не афишировать, поэтому репортерам и поклонникам остается довольствоваться лишь откровениями людей из его близкого окружения. С их слов и стало известно об отношениях артиста с эффектной красоткой.

"Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе. Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он кроме близких никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич", – рассказали приближенные Димы Билана.