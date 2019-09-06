"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале

У Иосифа Пригожина не ладятся отношения с детьми от первого брака – дочерью Данаей и сыном Дмитрием. Конфликт разгорелся из-за недвижимости: экс-жена продюсера решила продать две квартиры в центре Москвы. Это не понравилась Иосифу.
Столичные апартаменты были приобретены Пригожиным еще в браке. Уходя, он переписал их на детей. Между тем, Даная и Дмитрий встали на сторону матери. Дочь продюсера через соцсети заявила, что отец недостаточно присутствовал в их с братом жизни. Более того, Ирина и Даная посетили несколько телепередач, где нелестно высказались о Пригожине.
"Я бился за то, чтобы жилье, недвижимость и все, что я заработал для них, чтобы это осталось у них, а не у дяди, который женился на маме. Я дрался не за свое. Все, что я создал, построил – оставил и ушел. Не для себя, а для них. Я не хотел, чтобы они остались на улице. По недоразумению или по каким-то другим еще моментам. Нельзя продать за бесценок то, что я заработал, и то, что я заработал для них. Я думал об их будущем, об их настоящем, а не о себе", – сказал Иосиф Пригожин в программе "Судьба человека".
По словам Иосифа Пригожина, уберечь наследников от ошибки он так и не смог. Квартиры все-таки продали. Даная и Дмитрий остались без собственности. Супруг певицы Валерии полагает, что деньгами от реализации имущества распоряжается новый муж Ирины.
"Этот милый человек оставил их без жилья. Затащил их куда-то в Ставрополь. А что он, мой сын что ли? Он ровесник моего сына", – сказал Иосиф Пригожин удивленному ведущему ток-шоу "Судьба человека" Борису Корчевникову.
Певица Валерия отметила, что постепенно конфликт сходит на нет. С Данаей удалось восстановить отношения.
"Она очень жалеет о том, что было тогда, о тех словах, которые она говорила. Она на Новый год очень трогательно меня поздравила. Подарила мне спортивный костюм. Написала в открыточке: "Если бы можно было все слова, которые я сказала в твой адрес, можно было бы забыть, зачеркнуть, переписать ту страницу жизни заново, я с удовольствием это сделала", - рассказала певица Валерия в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
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