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Ради него бросила мужа: звезда "Сватов" рассказала Корчевникову о любви к Абдулову

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Актриса Татьяна Кравченко вспомнила, как была влюблена в коллегу по цеху. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" звезда сериала "Сваты" призналась, что артист не ответил ей взаимностью.
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По словам Кравченко, она была так увлечена актером Александром Абдуловым, что ушла от первого мужа – художника-постановщика школы-студии МХАТ Владимира Лавинского. В этом браке Татьяна прожила всего два года.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Я ушла от Володи и поселилась в общежитии недалеко то места жительства Абдулова. В Сашу тогда все были влюблены. Как он прекрасно сыграл в картине "В списках не значился". Он обладал каким-то природным обаянием. А потом мы вместе играли в картине "Предчувствие любви", – рассказала Кравченко в программе "Судьба человека".

Артистка добавила, что Абдулов так и не ответил ей взаимностью. Татьяна и Александр стали очень хорошими друзьями. Кроме того, артист в то время был влюблен в другую девушку. Кравченко говорит, что Абдулов знал о ее чувствах.

"Я понимала, что я ему не пара. Он другой совсем. Мы были хорошей парой на сцене, с ума сходили за кулисами, а в жизни… Ему нравились маленькие", – призналась звезда сериала "Сваты" в сегодняшнем выпуске шоу "Судьба человека".

Артистка поведала также, что ее первый брак был ошибкой. Отношения постепенно сошли на нет. Они не были готовы к совместной жизни.

"Там тоже все переросло в дружеские отношения. Один раз я приехала, а он в кровати с натурщицей. Самое интересное, отношения были настолько высоки, что не до этого семейного быта. Он так мне обрадовался и говорит ей: "Вставай, ко мне жена приехала". Я говорю: "Куда она в два часа ночи пойдет? Идемте, я вас положу". Положила ее в мастерской. Обогретое место, легла рядом с ним. Прекрасно провели с ним эту ночь", – поделилась Татьяна Кравченко в эфире программы "Судьба человека".

9 сентября 2019, 14:15

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