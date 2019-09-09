Ради него бросила мужа: звезда "Сватов" рассказала Корчевникову о любви к Абдулову

Актриса Татьяна Кравченко вспомнила, как была влюблена в коллегу по цеху. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" звезда сериала "Сваты" призналась, что артист не ответил ей взаимностью.

По словам Кравченко, она была так увлечена актером Александром Абдуловым, что ушла от первого мужа – художника-постановщика школы-студии МХАТ Владимира Лавинского. В этом браке Татьяна прожила всего два года.

"Я ушла от Володи и поселилась в общежитии недалеко то места жительства Абдулова. В Сашу тогда все были влюблены. Как он прекрасно сыграл в картине "В списках не значился". Он обладал каким-то природным обаянием. А потом мы вместе играли в картине "Предчувствие любви", – рассказала Кравченко в программе "Судьба человека".

Артистка добавила, что Абдулов так и не ответил ей взаимностью. Татьяна и Александр стали очень хорошими друзьями. Кроме того, артист в то время был влюблен в другую девушку. Кравченко говорит, что Абдулов знал о ее чувствах.

"Я понимала, что я ему не пара. Он другой совсем. Мы были хорошей парой на сцене, с ума сходили за кулисами, а в жизни… Ему нравились маленькие", – призналась звезда сериала "Сваты" в сегодняшнем выпуске шоу "Судьба человека".

Артистка поведала также, что ее первый брак был ошибкой. Отношения постепенно сошли на нет. Они не были готовы к совместной жизни.

"Там тоже все переросло в дружеские отношения. Один раз я приехала, а он в кровати с натурщицей. Самое интересное, отношения были настолько высоки, что не до этого семейного быта. Он так мне обрадовался и говорит ей: "Вставай, ко мне жена приехала". Я говорю: "Куда она в два часа ночи пойдет? Идемте, я вас положу". Положила ее в мастерской. Обогретое место, легла рядом с ним. Прекрасно провели с ним эту ночь", – поделилась Татьяна Кравченко в эфире программы "Судьба человека".