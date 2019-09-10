Избранница обнародовала редкий кадр с Виторганом в день его рождения

Актриса разместила совместный снимок в Stories. Поздравление возлюбленного с 47-летием оказалось лаконичным. "Сегодня твой день", – написала пассия Максима Виторгана.
Отметим, в этот день актера уже успели поздравить его коллеги и друзья, среди которых Олеся Судзиловская, Анастасия Цветаева и другие. Максим Виторган ранее заявил, что день рождения с каждым годом для него "все страннее".
Напомним, о романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана стало известно в начале июля текущего года. Тогда знаменитости вместе посетили спектакль "Земля Нод" на ВДНХ. Несмотря на то, что Нино чуть позже опровергла информацию о том, что их с коллегой связывает нечто большее, чем дружба, бывший муж Ксении Собчак заставил усомниться в ее словах.
Напомним, в день рождения Нинидзе Максим Виторган опубликовал пикантное фото: в кадре артистка позирует с обнаженными плечами. Кроме того, в СМИ утверждалось, что вскоре пара отправилась на совместный отдых в Одессу. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото, которыми артисты делились в соцсетях.
Как писали "Дни.ру", недавно Максим Виторган обнародовал снимок возлюбленной, которая запечатлена с заметно округлившимся животом. Тем самым актер дал поклонникам новую любопытную пищу к размышлениям.
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