Лолита Милявская с красными глазами: Дальше не может быть хуже

Лолита Милявская, в отличие от многие своих коллег по отечественному шоу-бизнесу, не боится показаться смешной и неряшливой для аудитории. Артистка, известная своими выходками и эпатажем, на сей раз удивила поклонников, опубликовав видео, сделанное сразу после душа. Певица предстала перед подписчиками своего Instagram-аккаунта с полотенцем на голове и с красными глазами.
"Интернет давно стал "личным" пространством для многих). Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала). Выкладывать одни и те же песни с концертов? Скучно). Не могу сказать, что сейчас сняла что-то "особенное")). Глаза красные от шампуня, сразу предупреждаю (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", -
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