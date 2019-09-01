Россияне молятся за сдавшего позиции Бориса Корчевникова

Накануне продюсер православного телеканала "Спас" опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое фото. На снимке он запечатлен в компании своего коллеги – Андрея Малахова. К слову, сделан кадр в Пятигорске.
"На водах", – подписал пост звезда.
Поклонники не стали скрывать своего беспокойства. Они сильно переживают из-за изменений во внешности Корчевникова, ведь это связано с серьезными проблемами со здоровьем.
"Борис, здоровья вам! И всех благ! Молю Господа!", – поддержала кумира фанатка.
Фолловеры решили также поддержать продюсера добрым словом. Они стали выказывать ему свою признательность и осыпать комплиментами.
"Вы очень нам нужны. Таких ведущих – умных, тактичных, любящих людей хотелось бы больше видеть!", "Спасибо, что вы есть!", "Дорогой Борис, так радостно вас видеть! Вы солнечный, позитивный человек, глядя на вас хочется тоже улыбаться", "Вы излучаете спокойствие и веру", – писали восторженные пользователи Сети.
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