Сын Максима Галкина накинулся на сестру

Накануне в Сети появилось забавное видео. На нем запечатлена семейная трапеза. Шоумен расхваливал сардины в консервной банке, в то время как его супруга скромно грызла морковь. Гарри усердно пыхтел над сосисками, пытаясь разрезать их ножом, но больше всех отличилась дочь Максима и Аллы Борисовны.
Во время записи ролика любящий отец невзначай поинтересовался у Лизы, есть ли у нее какая-нибудь специальная диета. Малышка дала положительный ответ. Как сообщает Пятый канал, Галкин уточнил, какая именно. "Пряников!" – моментально ответила юная леди.
Максим отметил, что это неплохой выбор. "Хорошая диета. Русская такая. Как у нас детки питаются... Как в книжке написано", – пошутил глава семейства.
Кроме того, Лиза добавила, что режим питания нарушать нельзя. Однако это высказывание послужило поводом для критики со стороны ее брата Гарри.
"Невоспитанное выражение!" – подчеркнул юный интеллектуал.
Поклонники нашли ролик очень трогательным и забавным. "Одна сплошная милота!" – отметил пользователь Сети.
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